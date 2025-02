Giarrusso: “Sto bene e riparto con la direzione editoriale del quotidiano L’identità”

AgenPress. “Sto bene e ringrazio tutti per la meravigliosa ondata di affetto che mi ha travolto: oltre 5mila messaggi di auguri e incoraggiamento che mi hanno fatto bene al cuore”, così Dino Giarrusso in un video sui social, dopo il malore improvviso che lo ha costretto al ricovero d’urgenza.

“Ho pubblicato la foto dall’ospedale perché ritengo giusto sottolineare l’importanza della sanità pubblica. Adesso sto molto meglio, e da domani parto con la direzione editoriale del quotidiano L’identità”, annuncia la ex-iena ed eurodeputato.

“Sarebbe stato più facile e redditizio tornare in TV, ma quella del quotidiano è una sfida meravigliosa da giocare in questo periodo storico. Faremo un giornale libero ed aperto a tutte le opinioni, con due editoriali contrapposti che commenteranno il fatto del giorno da punti di vista differenti. Nelle prossime settimane ci saranno molte altre novità, vi invito a seguirci e vi ringrazio ancora per l’affetto dimostratomi”, chiosa il neo-direttore.