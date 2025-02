Servizio Report su Brambilla. M5s: si dimetta dal gruppo interparlamentare sul benessere animale

AgenPress – “Come membri M5S dell’intergruppo parlamentare sul benessere animale, abbiamo chiesto a tutti gli altri colleghi che fanno parte dell’intergruppo di sollecitare un passo indietro sulla sua presidenza alla Brambilla e la nomina di un nuovo presidente. Alla luce di quanto emerso dall’inchiesta giornalistica, messa in onda ieri sera da Report, e proprio per evitare che a rimetterci siano gli animali, ci sembra altamente inopportuno che l’onorevole Brambilla continui a presiedere l’intergruppo, nato proprio per tutelare il benessere animale”.

Lo dichiarano in una nota i parlamentari del M5S membri dell’intergruppo parlamentare sul benessere animale Stefania Ascari, Dolores Bevilacqua, Dario Carotenuto, Sergio Costa, Susanna Cherchi, Alessandra Maiorino, Gisella Naturale.

“Abbiamo chiesto la nomina di un nuovo presidente della maggioranza proprio perché il nostro focus è sul benessere animale. Qualora la Brambilla non ritenesse di dover fare un passo indietro e la nostra proposta non venisse accolta favorevolmente dagli altri membri, ci sentiremmo in imbarazzo a proseguire ogni collaborazione e dovremmo abbandonare l’intergruppo. Per noi il tema è serio e su questa anomalia non intendiamo soprassedere”.