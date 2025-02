Navalny. La moglie avverte i leader occidentali: è inutile negoziare con Putin per l’Ucraina

AgenPress – Yulia Navalnaya ha messo in guardia i leader occidentali dall’intraprendere colloqui con Vladimir Putin, sottolineando che “non ha senso” tentare di negoziare con il leader russo.

Intervenendo venerdì alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, due giorni prima del primo anniversario della morte del marito Alexey in una colonia penale artica, Navalnaya ha affermato che Putin mentirebbe ai leader occidentali e si rifiuterebbe di onorare qualsiasi accordo negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina.

“Ci sono solo due possibili esiti per qualsiasi accordo con Putin. Se rimane al potere, troverà un modo per rompere l’accordo. Se perde il potere, l’accordo perderà ogni significato”, ha sottolineato Navalnaya, aggiungendo che avrebbe “cambiato le regole all’ultimo momento e vi avrebbe costretti a giocare al suo gioco”.

Fu durante la partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco dell’anno scorso che Navalnaya venne a conoscenza della morte del marito, giurando in un discorso tenuto poco dopo che “Putin e tutto il suo entourage” sarebbero stati ritenuti responsabili “per ciò che hanno fatto al nostro Paese, alla mia famiglia e a mio marito”.

Il suo avvertimento alla conferenza di quest’anno è arrivato dopo una settimana in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato al telefono con Putin e ha dichiarato in seguito che i negoziati per porre fine alla guerra sarebbero iniziati “immediatamente”, avendo i due concordato di “lavorare insieme, molto a stretto contatto” per porre fine alle ostilità.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nelle ultime settimane ha espresso la sua crescente apertura ai negoziati con Putin qualora questo fosse l’unico modo per raggiungere la pace, ha dichiarato alla conferenza di venerdì che avrebbe incontrato il leader russo solo dopo che Kiev avesse sviluppato “un piano comune” per porre fine alla guerra insieme a Washington e all’Europa.

Navalnaya è intervenuta a un dibattito sulle repressioni in Russia e all’estero insieme alla leader dell’opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya, che ha chiesto il ritiro delle truppe russe non solo dall’Ucraina, ma anche dalla Bielorussia, il cui territorio la Russia ha utilizzato per lanciare la sua offensiva contro l’Ucraina nel febbraio 2022.

“Il regime di Lukashenko è rimasto impunito per molto tempo. Continuerà a servire Putin, barattando la sovranità bielorussa per la sua sopravvivenza politica”, ha detto Tsikhanouskaya.

Venerdì Zelensky ha avvertito che la Russia sta pianificando un nuovo attacco su larga scala contro l’Ucraina o uno stato europeo membro della NATO nel 2026 e che Mosca schiererà fino a 150.000 soldati in Bielorussia entro la fine dell’anno con il pretesto di preparare esercitazioni di addestramento congiunte.