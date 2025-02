Gemelli. Muore a 66 anni il prof. Giovanni Scambia, luminare della ginecologia oncologica. Aveva un tumore al pancreas in stadio avanzato

AgenPress – E’ morto il ginecologo Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs. Aveva 65 anni e da poco aveva scoperto di avere un tumore al pancreas in stadio avanzato. Il decesso poco dopo le 14 di oggi. Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito ha continuato a lavorare fino alla fine.

Nato a Catanzaro il 25 dicembre 1959, figlio di uno stimato radiologo, Scambia si era laureato nel 1983 con il massimo dei voti all’Università Cattolica del Sacro Cuore con specializzazione in Ginecologia e ostetricia.

Laureato nel 1983, era qui che infatti aveva condotto la sua specializzazione in Ginecologia e ostetricia. Dai primi anni 2000 poi la sua vocazione aveva virato verso l’Oncologia declinata al femminile e la salute della donna. Fino a ricoprire incarichi di prestigio e di rilevanza internazionale, come quello di presidente dell’Esge (European society for gynaecological endoscopy). Il suo impegno, per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori femminili, si era poi più volte tinto di rosa con iniziative di grande richiamo, come la “Race for the cure” e il docufilm “Le radici del domani”, o il concerto annuale “Note di luce” all’Auditorium (in programma proprio per il prossimo lunedì).

“Con Giovanni Scambia la sanità italiana perde un luminare dell’oncologia ginecologica. Direttore Scientifico e Direttore dell’Uoc Ginecologia Oncologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il Prof. Scambia, ha accompagnato tantissime donne nel loro percorso di sofferenza, con grande competenza e umanità. Alla sua famiglia, alla comunità scientifica e clinica del Gemelli, giungano le condoglianze mie personali e di tutta la Giunta Regionale del Lazio”, afferma il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.