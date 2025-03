Cessate il fuoco in Ucraina. Putin: “Si, ma ci sono questioni di cui discutere”

AgenPress. Alla proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin sembra prendere le distanze, affermando che Mosca è “a favore” del cessate il fuoco in Ucraina proposto da Washington, ma ci sono ” alcuni punti e questioni importanti” che devono essere risolte.

Dopo ore di trattative tra funzionari americani e ucraini a Gedda, in Arabia Saudita, l’Ucraina ha accettato la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia.

“Siamo d’accordo con le proposte per la cessazione delle ostilità”, ha detto Putin in una conferenza stampa al Cremlino dopo i colloqui con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko. “Siamo favorevoli, ma ci sono questioni da risolvere come ad esempio garantire che una situazione come questa non si ripeta più?” Come verrà organizzato il monitoraggio? “Ci sono questioni di cui dobbiamo discutere. E penso che dovremmo farlo anche con i nostri partner americani”.

Putin ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i suoi sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Poi riferendosi agli sviluppi sui campi di battaglia, Putin ha affermato che le truppe russe continuano ad avanzare lungo quasi tutto il fronte in Ucraina.

Mercoledì il presidente russo, indossando una mimetica, ha visitato un posto di comando nella regione di Kursk, nella Russia occidentale, e ha chiesto agli alti ufficiali militari russi di sconfiggere le forze ucraine in quella zona il prima possibile.