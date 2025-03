Gaza. Attacchi israeliani nel secondo giorno della ripresa dell’offensiva. Hamas: quasi mille morti. Idf: colpiti obiettivi terroristici

AgenPress – Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei a Gaza nel secondo giorno della ripresa dell’offensiva nel devastato territorio palestinese.

Gli attacchi sono stati molto meno intensi rispetto ai massicci attacchi di martedì mattina presto, che hanno ucciso più di 400 persone e hanno infranto la relativa calma instauratasi dopo il cessate il fuoco del 19 gennaio, che aveva messo in pausa la guerra durata 18 mesi.

Tre persone sono morte in un attacco aereo israeliano su una casa nel sobborgo di Sabra a Gaza City, mentre un altro ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre sei nella città settentrionale di Beit Hanoun, hanno affermato i funzionari sanitari di Gaza.

Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia di protezione civile di Gaza, ha aumentato il numero delle vittime, affermando che dalla mezzanotte sono state uccise 13 persone, tra cui diverse nella città di Khan Younis, nel sud di Gaza.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno affermato che i nuovi attacchi erano contro obiettivi “terroristici” tra cui un “sito militare di Hamas nel nord di Gaza dove si stavano preparando a sparare proiettili” e “diverse imbarcazioni nella zona costiera della Striscia di Gaza … destinate all’uso in operazioni terroristiche da parte di Hamas e della Jihad Islamica [gruppo armato]”.

Si stima che circa 100.000 palestinesi siano stati interessati da una serie di ordini di evacuazione nelle ultime 24 ore, il che potrebbe suggerire che le IDF stiano pianificando operazioni di terra.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato martedì sera che gli attacchi sono stati “solo l’inizio” e che i futuri negoziati con Hamas “si svolgeranno solo sotto il fuoco nemico”.

“Hamas ha già sentito la forza del nostro braccio nelle ultime 24 ore. E voglio promettere a voi – e a loro – che questo è solo l’inizio”, ha detto il primo ministro israeliano in una dichiarazione video.

Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato la tregua, che era in vigore da gennaio e garantiva un po’ di tregua ai 2,3 milioni di abitanti di Gaza.

Circa 1.200 persone, per lo più civili, sono morte nell’incursione scioccante di Hamas in Israele nell’ottobre 2023 che ha innescato la guerra. L’offensiva israeliana a Gaza ha ucciso più di 49.000 persone, anche queste per lo più civili.

Netanyahu e altri funzionari israeliani hanno affermato che la decisione di rinnovare gli attacchi a Gaza è arrivata dopo che Hamas aveva respinto le proposte per un’estensione di 30-60 giorni della prima fase del cessate il fuoco in tre fasi. La prima fase è entrata in vigore a gennaio, ma è scaduta all’inizio di questo mese. Si sono consultati con l’amministrazione Trump prima che gli attacchi andassero avanti.

Hamas, che detiene ancora 59 dei circa 250 ostaggi sequestrati nell’attacco dell’ottobre 2023, afferma di voler concludere l’accordo di cessate il fuoco in tre fasi così come firmato. Si pensa che più della metà degli ostaggi siano morti.

Israele ha rifiutato di entrare nelle discussioni sulla seconda fase dell’accordo, che dovrebbe portare alla fine definitiva delle ostilità, al ritiro di tutte le forze israeliane da Gaza e al ritorno di tutti gli ostaggi. Ha anche reimposto un rigido blocco sul territorio e ha interrotto le rimanenti forniture di elettricità.

Secondo l’accordo di cessate il fuoco redatto durante l’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la seconda fase avrebbe dovuto iniziare all’inizio di marzo.

“Hamas non ha chiuso la porta ai negoziati, ma insistiamo sul fatto che non c’è bisogno di nuovi accordi”, ha affermato mercoledì Taher al-Nunu, un funzionario di Hamas.

Nunu ha invitato la comunità internazionale a “intraprendere azioni urgenti” per porre fine alla guerra, accusando Israele di “violare l’accordo di cessate il fuoco da lui firmato”.