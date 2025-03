Turchia. Erdogan fa arrestare il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, suo principale rivale. Opposizione: boicottare le elezioni

AgenPress – La polizia turca ha arrestato il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoğlu, uno dei principali rivali del presidente Recep Tayyip Erdoğan , come riportato dai media statali, nell’ambito di un’indagine su presunti legami con corruzione e terrorismo.

L’agenzia statale Anadolu ha riferito che i procuratori hanno emesso mandati di cattura anche per altre 100 persone. Le autorità hanno chiuso diverse strade attorno a Istanbul e vietato le dimostrazioni in città per quattro giorni, in un apparente tentativo di prevenire le proteste dopo l’arresto.

Mercoledì mattina Imamoğlu ha pubblicato un video apparentemente in reazione alla mossa, con la didascalia “Un colpo alla volontà della nazione”.

Imamoğlu, 53 anni, “è stato arrestato e ora si trova al quartier generale della polizia”, ​​ha detto un addetto stampa all’Agence France-Presse. L’addetto non aveva il permesso di parlare con i media, quindi ha chiesto di non essere nominato.

Allo stesso tempo, l’osservatorio Internet Netblocks ha affermato che la Turchia ha limitato l’accesso a numerose piattaforme di social media, tra cui X, YouTube, Instagram e TikTok.

Il principale partito di opposizione, il Republican People’s Party (CHP), dovrebbe tenere le elezioni primarie il 23 marzo, durante le quali Imamoğlu dovrebbe essere scelto come candidato alla presidenza. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per il 2028, ma sono probabili elezioni anticipate.

“Stiamo affrontando una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi scoraggerò”, ha detto Imamoğlu mercoledì in un videomessaggio pubblicato sui social media. Ha accusato il governo di “usurpare la volontà” del popolo.

Il presidente del CHP, Özgür Özel, ha denunciato la detenzione di Imamoğlu come un “colpo di stato”.

“Attualmente, c’è un potere in atto per impedire alla nazione di determinare il prossimo presidente”, ha detto. “Stiamo affrontando un tentativo di colpo di stato contro il nostro prossimo presidente”.

L’arresto è seguito a una perquisizione della casa di Imamoğlu martedì, avvenuta un giorno dopo che un’università aveva invalidato il suo diploma, di fatto squalificando la popolare figura dell’opposizione dalla corsa alla presidenza. Avere una laurea è un prerequisito per candidarsi alle elezioni secondo la legge turca.

L’Università di Istanbul ha annullato il diploma di Imamoğlu, citando presunte irregolarità nel suo trasferimento del 1990 da un’università privata nel nord di Cipro alla sua facoltà di economia aziendale. Ha definito la decisione dell’università “illegale”, insistendo sul fatto che non ha l’autorità di annullare il diploma. La mossa dell’università è stata ampiamente percepita come motivata politicamente.

“I giorni in cui coloro che hanno preso questa decisione saranno ritenuti responsabili di fronte alla storia e alla giustizia sono vicini. La marcia del nostro popolo, che ha sete di giustizia, legge e democrazia, non può essere fermata”, ha scritto su X.

In seguito ha anche suggerito che la decisione è stata presa sotto pressione dal governo di Erdoğan e ha sollevato preoccupazioni circa l’indipendenza della magistratura. Ha detto che aveva intenzione di contestare la decisione.

“Cosa farò dopo? Continuerò a correre come un leone. Non c’è modo di tornare indietro, correrò ancora più forte”, ha detto Imamoğlu.

Il leader del Buon Partito turco, Musavat Dervisoglu, ha esortato oggi l’opposizione a boicottare le prossime elezioni presidenziali se Recep Tayyip Erdogan si ricandidasse dopo l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, uno dei principali rivali del presidente in carica. “A partire da oggi, il diritto di voto e di essere eletti, la libertà, la democrazia, la legge e i diritti costituzionali sono sospesi in Turchia. Se Erdogan dovesse candidarsi di nuovo, l’intera opposizione dovrà boicottare le elezioni. Staremo dritti, come Ataturk”, ha detto Dervisoglu, il cui discorso è stato trasmesso sui canali televisivi locali.