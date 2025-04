L’UE sospende i contro dazi del 25% sui prodotti statunitensi dopo il retromarcia di Trump. Tariffe a Cina al 125%

AgenPress – Donald Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni dell’applicazione dei dazi reciproci entrati in vigore solo pochi giorni fa. Al loro posto una tariffa del 10%. Sarà così per tutti, ma non per la Cina, che li vede alzare fino al 125%, dopo che Pechino ha portato le sue tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all’84%. Esclusi anche Messico e Canada. Il tycoon ora guarda avanti: “Faremo accordi equi con tutti i Paesi”.

L’UE ha sospeso per 90 giorni i dazi di ritorsione del 25% sui prodotti statunitensi dopo la drastica ritirata di Donald Trump dalla sua guerra commerciale.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , ha dichiarato che l’UE sospenderà per 90 giorni le contromisure – dazi del 25% su 21 miliardi di euro (18 miliardi di sterline) di prodotti statunitensi – concordate mercoledì. “Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, entreranno in vigore le nostre contromisure”.

In una precedente dichiarazione in cui non si faceva riferimento alle contromisure dell’UE, von der Leyen aveva accolto con favore la sospensione di 90 giorni dei dazi più elevati da parte del presidente degli Stati Uniti, ribadendo che l’UE era pronta a negoziare un accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Il retromarcia di Trump significa che fino a luglio l’UE dovrà pagare un dazio del 10% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, anziché il “dazio reciproco” del 20% in vigore solo poche ore prima. I dazi del 25% imposti da Trump su acciaio, alluminio e automobili rimangono in vigore.

Von der Leyen ha affermato che l’annuncio di Trump di sospendere l’aumento dei dazi doganali imposti a molti Paesi è stato “un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”.

Mercoledì, gli stati membri dell’UE hanno votato quasi all’unanimità per imporre dazi del 25% su 21 miliardi di euro di prodotti agricoli e industriali statunitensi come ritorsione per i dazi sull’acciaio e sull’alluminio annunciati da Trump a febbraio.

Tali dazi UE – orientati verso le merci provenienti dagli stati repubblicani negli Stati Uniti – entreranno ora in vigore solo se i negoziati commerciali falliranno. Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, alla domanda sul perché l’UE avesse deciso di congelare la sua ritorsione nonostante i dazi sui metalli di Trump fossero rimasti in vigore, ha dichiarato: “Non faremo ulteriori passi in questo momento perché vogliamo un nuovo spazio per i negoziati. Vogliamo parlare con le nostre controparti americane”.