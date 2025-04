Zelensky. Mosca ha trascinato Pechino nella guerra in Ucraina. Reclutamento soldati “sistemico” organizzato da Mosca

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver trascinato la Cina in guerra e ha affermato che Pechino sapeva che decine dei suoi cittadini erano stati reclutati per combattere per Mosca.

Secondo Zelensky, i servizi segreti ucraini hanno identificato più di 150 cittadini cinesi che combattono in prima linea, un giorno dopo che Kiev ha affermato che le sue forze avevano catturato due cittadini cinesi nella regione orientale di Donetsk.

“Continuiamo a chiarire tutte le circostanze del coinvolgimento di cittadini cinesi nel contingente di occupazione russo”, ha dichiarato Zelensky in una nota. “È ovvio che non si tratta di casi isolati, ma di un’operazione russa sistemica, anche sul territorio e sotto la giurisdizione della Cina, volta a reclutare cittadini di quel Paese per la guerra”.

Secondo Zelensky, il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) sta conducendo azioni procedurali nei confronti degli individui catturati e analizzando ulteriori informazioni di intelligence relative ad altri potenziali cittadini cinesi che partecipano alle operazioni militari russe.

L’Ucraina è pronta a scambiare i combattenti catturati con i prigionieri di guerra ucraini detenuti in Russia.

“Un coinvolgimento così palese di cittadini cinesi nelle operazioni di combattimento sul territorio ucraino è un passo deliberato verso l’espansione della guerra”, ha dichiarato ai giornalisti. “Questa è l’ennesima indicazione che Mosca ha semplicemente bisogno di prolungare i combattimenti”.

I suoi commenti sono arrivati ​​poche ore dopo che Pechino aveva smentito le affermazioni secondo cui un gran numero di suoi cittadini si sarebbe arruolato nelle forze russe, esortando i cittadini cinesi a “evitare il coinvolgimento nei conflitti armati”.

“La questione ‘cinese’ è seria. Ci sono 155 persone con nomi e dettagli del passaporto che combattono contro gli ucraini sul territorio ucraino”.

Un documento condiviso con l’AFP da un alto funzionario ucraino elencava 168 cittadini cinesi presumibilmente reclutati dalla Russia, secondo l’intelligence ucraina.

Zelensky ha affermato di credere che il numero reale sia “molto più alto” e che si stanno raccogliendo ulteriori informazioni.

Pur non avendo accusato Pechino di aver inviato direttamente soldati, ha affermato che le autorità cinesi erano a conoscenza del reclutamento.

“È chiaro come li reclutano. Uno dei metodi è attraverso i social media, in particolare TikTok. Pechino ne è a conoscenza”.

Zelensky ha sottolineato la necessità di una vigilanza globale per impedire alla Russia di ampliare la portata della guerra.

“Dobbiamo fare tutto il necessario per garantire che la Russia non abbia alcuna opportunità di coinvolgere altri e prolungare questa guerra”.

Pechino ha precedentemente risposto alle notizie affermando di stare “verificando” le affermazioni secondo cui due cittadini cinesi sarebbero stati catturati mentre combattevano a fianco delle forze russe in Ucraina. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha ribadito che ai cittadini cinesi è vietato partecipare a conflitti armati all’estero.

La Cina, che si presenta come parte neutrale nella guerra , è diventata il più grande fornitore del Cremlino di beni a duplice uso, essenziali per la produzione di armi.