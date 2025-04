R.D. Congo: un bambino violentato ogni mezz’ora nell’est del paese

Dichiarazione di James Elder, Portavoce UNICEF al Palais Briefing di Ginevra

AgenPress. “La violenza contro i bambini sta definendo il conflitto nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC). I primi rapporti mostrano che migliaia di bambini sono stati vittime di stupri e violenze sessuali in soli due mesi, mentre le comunità sono dilaniate dal conflitto e dagli attacchi contro i bambini.

Il tasso di violenza sessuale contro i bambini non è mai stato così alto. I rapporti degli operatori della protezione dell’infanzia mostrano che i bambini rappresentano tra il 35 e il 45% dei quasi 10.000 casi di stupro e violenza sessuale segnalati nei soli mesi di gennaio e febbraio di quest’anno. In breve, in base ai dati iniziali forniti da questi operatori della RDC, durante la fase più intensa del conflitto di quest’anno nella RDC orientale, è stato violentato un bambino ogni mezz’ora.

Non si tratta di incidenti isolati, ma di una crisi sistemica. Ci sono sopravvissuti anche in età infantile. È un’arma di guerra e una tattica deliberata di terrore che distrugge famiglie e comunità.

Il fatto che questa possa essere solo la punta dell’iceberg – nascosta sotto strati di paura, stigma e insicurezza – dovrebbe scuoterci nel profondo. Di certo, dovrebbe imporre un’azione urgente e collettiva.

Abbiamo bisogno di ulteriori sforzi di prevenzione, di servizi incentrati sui sopravvissuti e di modi sicuri e accessibili per i sopravvissuti per denunciare gli abusi senza paura. I sopravvissuti devono vedere che il mondo sta dalla loro parte, non voltarsi dall’altra parte. E i colpevoli devono affrontare la giustizia.

Come per tutti gli sforzi di prevenzione, i finanziamenti sono fondamentali e i bambini della RDC non sono stati risparmiati dalle conseguenze della crisi finanziaria globale.

In uno solo degli ospedali che ho visitato questa settimana, 127 sopravvissuti allo stupro non avevano accesso ai kit per la PEP (profilassi post-esposizione). Questa è una conseguenza diretta dei rapidi tagli ai finanziamenti: queste ragazze e donne stanno subendo gli orrori più inimmaginabili e non ricevono più nemmeno le cure mediche di base di cui hanno bisogno.

Se l’UNICEF non sarà in grado di colmare il vuoto di finanziamenti lasciato dopo l’interruzione dei programmi per i servizi umanitari chiave, 250.000 bambini non potranno usufruire di servizi vitali per la violenza di genere e la protezione nei conflitti armati. Abbiamo 12 settimane di tempo.

E la crisi dei finanziamenti va oltre il sostegno ai bambini sopravvissuti a gravi violazioni. Quanto sarà grave la situazione? Senza fondi, i numeri parlano da soli: solo nel 2026, secondo le nostre proiezioni, 100.000 bambini nella RDC non potranno essere vaccinati contro il morbillo. Quasi due milioni non saranno sottoposti a screening per la malnutrizione. Quasi mezzo milione non avrà acqua sicura a sufficienza. Le cifre spaventose continuano a susseguirsi. Ma questi non sono solo numeri. Dietro ognuno di essi c’è un bambino spaventato, affamato, vulnerabile, e una famiglia e una comunità che fanno tutto il possibile per tenerlo in vita. Il costo dell’inazione non è astratto. Si misura in sofferenze evitabili e futuri perduti.

La salvaguardia dei servizi è doppiamente importante, poiché i finanziamenti umanitari hanno rafforzato per molti anni i sistemi sanitari della RDC. I guadagni faticosamente ottenuti – nella mortalità infantile e materna, nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione, nella copertura delle vaccinazioni, nell’accesso all’istruzione e nella registrazione delle nascite – rischiano ora di essere vanificati.

E naturalmente, in un mondo profondamente interconnesso, tali conseguenze non rimarranno confinate all’interno dei confini. La RDC è stata l’epicentro di diverse epidemie con implicazioni globali, tra cui le ricorrenti epidemie di Ebola, colera e Mpox.

Lasciatemi concludere con ciò che mi dà speranza: i bambini, gli assistenti sociali, i giovani e gli operatori sanitari della RDC: ho incontrato decine di volontari, brillanti e infaticabili, che mobilitano le comunità per le vaccinazioni e vanno online per smantellare le pericolose fake news, anche quando le piattaforme annullano gli sforzi per proteggere la verità.

Il personale sanitario che è rimasto accanto ai sopravvissuti alle violenze e ai pazienti affetti da Mpox, anche quando il caos si è diffuso, le prigioni si sono svuotate e la polizia è scomparsa.

Gli operatori sociali competenti e compassionevoli – radicati nella comunità – che sono la spina dorsale della risposta dell’UNICEF. Giorno dopo giorno, accompagnano i sopravvissuti, ricucendo insieme sicurezza, dignità e giustizia. Guidano i bambini vittime di stupro dal trauma verso la guarigione con un’attenzione incrollabile.

E i sopravvissuti agli stupri – i bambini – rifiutano il silenzio, dicendomi chiaramente: ‘Se stiamo zitti sullo stupro, non c’è giustizia e non si guarisce’.

Ciò di cui tutti hanno bisogno – operatori sanitari, assistenti sociali e bambini – è una cosa: un’opportunità. Questa è la scintilla. Ma per accendere un vero cambiamento, l’opportunità deve essere accompagnata dalla pace e dai finanziamenti”.