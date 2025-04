Peskov: “Attualmente non esiste una chiara definizione di accordo tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina”

AgenPress. Attualmente non esiste una chiara definizione di accordo tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina, ma esiste la volontà politica di procedere verso un’intesa, ha annunciato oggi il Cremlino. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha osservato che i contatti con gli Stati Uniti sono positivi e utili, ma ha rifiutato di fornire una tempistica per un accordo di pace.

“Non esiste ancora una chiara definizione di un accordo, ma c’è la volontà politica di procedere verso un accordo. E ripeto ancora una volta, apprezziamo molto i contatti costruttivi e concreti che abbiamo avuto, ha aggiunto.

La questione è complessa e per questo motivo ci vorrà del tempo per trovare una soluzione definitiva. “Tuttavia, naturalmente vorremmo sperare nel meglio, che il lavoro abbia risultati positivi, non diremo quale sia la tempistica esatta”, ha concluso Peskov.