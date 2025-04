Trump: “Zelensky deve scegliere tra fare la pace o continuare la guerra finché non perderà l’intero Paese”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky accusandolo di rendere difficile il raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra.

“La Crimea è andata perduta anni fa“, sottolinea Trump in un post sulla piattaforma Truth, commentando la posizione espressa da Zelensky secondo cui l’Ucraina non riconoscerà l’annessione della Crimea alla Russia.

Nessuno chiede a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo, ma se lui vuole la Crimea, perché non hanno combattuto per ottenerla 11 anni fa, quando è stata ceduta alla Russia senza che fosse sparato un solo proiettile? ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump ha ribadito che siamo “molto vicini a un accordo”, ma “dichiarazioni incendiarie come quelle di Zelensky rendono molto difficile risolvere questa guerra”, avvertendo il presidente ucraino che deve scegliere tra fare la pace o continuare la guerra per altri tre anni “finché non perderà l’intero Paese“.