Romano (NM): “Abbandono animali. Fenomeno odioso. Serve coordinamento”

AgenPress. ‘Inizia nel mese di maggio, come ci hanno comunicato gli esperti e le associazioni animaliste, il periodo in cui statisticamente si ha l’inizio degli abbandoni di animali e che si protrae sino alla stagione estiva.

Per abbandono degli animali si intende l’intenzionale allontanamento di un animale domestico o d’affezione del quale si sia responsabili. In molti fingono di non sapere che si tratta di un reato. L’animale viene in genere liberato in luoghi dai quali si prevede non possa riavvicinarsi all’abitazione che lo ospitava.

Un fenomeno odioso che va contrastato in tutti i modi. Tra le cause piu’ ricorrenti, le cucciolate indesiderate, i cambi di residenza o di abitazione con spazi che si riducono, problemi economici del proprietario, una perdita di interesse verso l’animale, il

comportamento problematico della bestiola.

Per quanto riguarda la motivazione economica abbiamo proposto l’istituzione del veterinario di base, un aiuto ai meno abbienti nella cura del proprio animale da compagnia. Utilissimo, nel contrasto al fenomeno dell’abbandono degli animali, il coordinamento tra gli organismi preposti, anche al fine di combattere il randagismo, con tutti i problemi ad esso annessi’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.