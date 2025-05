I leader europei Macron, Starmer, Merz e Tusk: “Mosca accetti una tregua di 30 giorni”

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer sono arrivati ​​questa mattina a Kiev per esprimere il loro sostegno all’Ucraina, insieme al primo ministro polacco Donald Tusk, e per chiedere alla Russia di accettare un cessate il fuoco “completo e incondizionato” di 30 giorni.

Continuiamo ad aumentare il nostro sostegno all’Ucraina. Stiamo intensificando la nostra pressione finché la Russia non accetterà un cessate il fuoco duraturo – hanno sottolineato i quattro leader in una dichiarazione congiunta -.

Macron, Starmer, Merz e Tusk parteciperanno insieme a Zelensky ad una conferenza online con gli altri leader dell'”alleanza dei volenterosi”, i paesi occidentali, soprattutto europei, pronti a offrire “garanzie di sicurezza” all’Ucraina.

I leader europei si dirigono a Kiev rafforzati anche dall’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha fatto pressione sulla Russia affinché accetti un “cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni”, minacciando Mosca di nuove sanzioni in caso di rifiuto.

Parlando alla rete televisiva americana ABC, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che prima che venga dichiarato un cessate il fuoco, le forniture di armi occidentali a Kiev dovrebbero cessare, altrimenti “l’Ucraina si troverà in una posizione vantaggiosa”, in un momento in cui “le truppe russe stanno avanzando con sicurezza” sul fronte. Peskov ha aggiunto che Kiev non è pronta per i negoziati.