Luca Abete in Tour per “Hackerare” la solitudine giovanile

AgenPress. “Nessunə è solə” è il claim della campagna sociale itinerante che combatte il disagio giovanile mettendo a confronto storie di paure, coraggio, fragilità.

IL PROGETTO

Si è appena conclusa la prima parte dell’undicesima edizione del tour motivazionale universitario #NonCiFermaNessuno. «È stata un’esperienza straordinaria. – ha commentato Abete – Con la tappa di Messina si chiude la prima parte di questo viaggio tra migliaia di studenti e studentesse che hanno partecipato ad ogni tappa con entusiasmo, raccontando sogni, paure, speranze».

Il claim di questa edizione, Nessunə è solə, rappresenta «un punto di partenza – ha spiegato Luca Abete – per esplorare quelle che io chiamo “nuove solitudini”, che non si misurano più in metri di distanza, ma in millimetri di empatia. Accogliamo, quindi, l’invito del Santo Padre, Papa Leone XIV, a costruire ponti con il dialogo e con l’incontro. Un ricordo emozionante, in questo momento, va anche a Papa Francesco, che ho incontrato quando ci ha ospitato in Vaticano per diffondere i valori di #NonCiFermaNessuno».

La campagna sociale, patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla CRUI e insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche quest’anno è stata accolta con entusiasmo dalla comunità universitaria.

«Oltre a rappresentare un punto di riferimento per le Università italiane e per gli studenti – ha dichiarato l’ideatore della campagna sociale – questo tour è la dimostrazione che si può affrontare il tema del disagio giovanile con strumenti semplici come l’ascolto reciproco, il confronto proficuo e il supporto concreto».

GLI AMBASSADOR

Tra le tante novità dell’undicesima edizione troviamo gli Ambassador, «giovani che hanno abbracciato i valori della campagna – ha spiegato l’inviato di Striscia – offrendo supporto ai loro coetanei, condividendo esperienze, ascoltando e creando connessioni. Rappresentano un ponte tra gli studenti e la nostra community nazionale».

Studenti protagonisti anche sulla piattaforma social del progetto, diventata di tappa in tappa un mosaico interessante, espressione del mondo giovanile. Il tour è infatti un’occasione per creare un autentico laboratorio dei linguaggi della comunicazione che vede gli studenti coinvolti prima, durante e dopo ogni tappa al fianco dello staff e degli esperti della LAB Production. L’attività di divulgazione dei valori della campagna sociale è stata, quindi, realizzata su tutti i fronti possibili, tradizionali, innovativi e sperimentali al fine di aumentare l’engagement.

IL PREMIO E GLI OSPITI

Il Premio #NonCiFermaNessuno, giunto al quinto anno, potenzia lo storytelling del format: «parliamo di studenti e studentesse che non si sono arresi davanti a imprese sportive, disabilità o malattie croniche. – ha raccontato l’ideatore della campagna sociale – Le loro testimonianze sono vere lezioni di resilienza».

Ospiti molto amati dai giovani hanno dato un proprio piccolo, ma prezioso contributo a diffondere entusiasmo, fiducia e valori condivisi. «Abbiamo apprezzato la spinta emotiva di Andrea Settembre, la creatività comunicativa di Vincenzo Schettini, la maturazione artistica di Pierpaolo Pretelli e i racconti degli esordi difficili di Giusy Ferreri. Ognuno di loro ha portato un messaggio importante: non solo successi, ma anche il racconto degli ostacoli superati» ha raccontato Abete.

LE INIZIATIVE DEDICATE AI GIOVANI

Apprezzatissimo il brano “Nessuno è solo”, colonna sonora del tour, una produzione Ondesonore Records di Francesco Altobelli in collaborazione con Emilio Munda, con la partecipazione di Abete e la voce del giovane Saitta, presente dal vivo anche in alcune tappe.

Un format unico nel suo genere. «Finora abbiamo dato ascolto alle emergenze degli studenti di 4 atenei: Napoli, Pescara, Siena e Messina. Abbiamo contato oltre 150 articoli e servizi sui media, 300 Stabilo Card raccolte con feedback utili a migliorare il format, 200 foto istantanee scattate e donate da Mediaworld. Abbiamo parlato di violenza di genere con #sempre25novembre di Sorgenia e ci siamo impegnati a rendere le Università ecosostenibili installando compattatori con RecoPet e cestini con RiVending per dare nuova vita agli imballaggi plastici».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il tour riprenderà il prossimo autunno da Roma, dove il 9 ottobre Luca Abete incontrerà gli studenti e le studentesse della Sapienza. Seguiranno le tappe di Catanzaro, Cagliari e Milano. Intanto il 6 giugno è previsto il tradizionale appuntamento con le 150 finaliste del concorso di bellezza Miss Mondo Italia a Gallipoli. Due tappe speciali invece sono previste il 3 e 4 giugno all’Università degli Studi di Ferrara.