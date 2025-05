Macron, Starmer, Merz e Tusk rendono omaggio al Memoriale dei Caduti in Piazza Indipendenza a Kiev

AgenPress . Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer sono arrivati a Kiev il 10 maggio per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. Il primo ministro polacco Donald Tusk è arrivato separatamente nella capitale per unirsi al gruppo.

“Noi leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito saremo a Kiev in solidarietà con l’Ucraina contro la barbara e illegale invasione su larga scala della Russia”, si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dal Regno Unito prima del viaggio.

“Ribadiamo il nostro sostegno alle richieste del Presidente Trump per un accordo di pace e invitiamo la Russia a smettere di ostacolare gli sforzi per garantire una pace duratura. “

Macron ha confermato che un incontro della “coalizione dei volenterosi” — un gruppo di paesi che hanno impegnato truppe di pace e altre garanzie di sicurezza per l’Ucraina in un potenziale cessate il fuoco — avrebbe avuto luogo durante la visita di Kiev, con alcuni paesi che hanno partecipato virtualmente.

Al loro arrivo, quattro leader europei si sono uniti al presidente Volodymyr Zelensky e alla first lady Olena Zelenska al Memoriale dei Caduti in Piazza Indipendenza a Kiev, rendendo omaggio non solo ai soldati ucraini, ma anche a quelli stranieri che hanno perso la vita difendendo l’Ucraina dall’aggressione russa. “Abbiamo onorato la memoria dei soldati che hanno dato la vita per la nostra libertà, per l’indipendenza dell’Ucraina”, ha scritto

Zelensky su Telegram, allegando un video della loro visita.

“Gloria eterna e gratitudine agli eroi, a coloro che non sono più con noi, ma che rimangono con noi per sempre. Eterno ricordo a coloro che hanno dato la vita per difendere l’Ucraina.”