Colloquio telefonico con Putin. Trump: “Russia e Ucraina avvieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco”

AgenPress. Il presidente Donald Trump e presidente Vladimir Putin, hanno parlato oggi in quello che Trump ha definito un tentativo di fermare il “bagno di sangue” della guerra in Ucraina.

Il colloquio telefonico è durato più di due ore ed è stato “molto informativo e molto aperto”, ha detto Putin ai media statali russi.

Pur sottolineando l’ottima riuscita della chiamata, Putin sembrava anche evitare qualsiasi accenno a un suo possibile cedimento. Non ha espresso alcuna disponibilità a incontrare Trump di persona, affermando che “la posizione della Russia è chiara: la cosa principale per noi è eliminare le cause profonde di questa crisi”.

Sulla sua piattaforma social Truth Social, Trump ha dichiarato: “Ho appena terminato la mia chiamata di due ore con il presidente russo Vladimir Putin. Credo che sia andata molto bene. Russia e Ucraina avvieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco e, cosa ancora più importante, per porre la FINE della guerra. Le condizioni per questo saranno negoziate tra le due parti, come è possibile, perché conoscono i dettagli di un negoziato di cui nessun altro sarebbe a conoscenza”.

Trump ha anche affermato nel suo post su Truth Social di aver parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e con i membri della NATO.

Nel frattempo, il portavoce di Putin, Dmitrij Peskov, ha dichiarato prima della chiamata che la Russia “apprezza molto” ed è “grata alla parte americana”. In un briefing con i giornalisti, ha affermato che se gli Stati Uniti possono “contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi con mezzi pacifici, allora questa è davvero la soluzione preferibile”.

A Peskov è stato anche chiesto se Trump e Putin potrebbero incontrarsi di persona. “Dipenderà in gran parte da ciò che decideranno loro stessi”, ha detto Peskov. L’incontro “deve essere concordato” dai due leader in termini di date e altri dettagli, ha aggiunto.

In vista dell’attesissima telefonata Trump-Putin , i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia hanno dichiarato di aver parlato domenica con Trump. Il governo britannico ha dichiarato in un comunicato di esortare “Putin a prendere sul serio i colloqui di pace”.

Nella dichiarazione si legge che i leader hanno “anche discusso l’uso di sanzioni nel caso in cui la Russia non si impegnasse seriamente in un cessate il fuoco e nei colloqui di pace”, cosa che Trump aveva già minacciato in precedenza.