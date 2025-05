Netanyahu: “Prenderemo il controllo di tutte le aree della Striscia di Gaza”

AgenPress. “Prenderemo il controllo di tutte le aree della Striscia di Gaza”, ha annunciato il Primo Ministro Netanyahu in un video messaggio pubblicato su Telegram. Dopo una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano tenutasi all’inizio di maggio, fonti governative avevano già dichiarato che erano stati approvati i piani per l’occupazione della Striscia di Gaza e il controllo continuato dei territori.

Il progetto prevede anche il trasferimento della popolazione palestinese dal nord al sud della fascia costiera.

Secondo il governo israeliano, l’obiettivo è sconfiggere l’organizzazione terroristica Hamas e ottenere la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri dagli estremisti islamici. Anche i politici di estrema destra si battono per il ripopolamento della Striscia di Gaza, dalla quale Israele si è ritirata 20 anni fa.

Nel suo discorso video, Netanyahu ha sottolineato che la decisione di consentire nuovamente l’ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza è stata presa perché era importante assicurarsi il sostegno internazionale. Per ottenere la vittoria su Hamas, non deve esserci carestia nella Striscia di Gaza, ha aggiunto.

Israele ha annunciato domenica l’inizio di “operazioni terrestri globali” nella Striscia di Gaza. Lunedì l’esercito israeliano ha dichiarato di essere dispiegato lungo tutta la fascia costiera.

Tuttavia, a seguito delle critiche internazionali, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato domenica che Israele avrebbe nuovamente consentito la consegna degli aiuti. L’importazione di una “quantità minima di cibo” dovrebbe garantire “che non si sviluppi alcuna carestia nella Striscia di Gaza”, si legge in una nota dell’ufficio di Netanyahu. Bisogna impedire ad Hamas di “sequestrare questi aiuti umanitari”.

Poco prima che Israele annunciasse domenica l’autorizzazione per nuove consegne di aiuti, fonti negoziali avevano affermato che non erano stati compiuti progressi in un nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas in Qatar. Netanyahu ha affermato che i colloqui si sono concentrati su un cessate il fuoco e un accordo di presa di ostaggi, nonché su una proposta per porre fine alla guerra esiliando i combattenti di Hamas e smilitarizzando la Striscia di Gaza, condizioni che Hamas aveva precedentemente respinto.

Hamas ha attribuito a Israele la responsabilità della mancanza di progressi nei colloqui di Doha. Inoltre, l’offensiva militare mette a repentaglio la vita degli ostaggi. La nuova offensiva è “una condanna a morte per i prigionieri israeliani rimasti”, ha detto alla Reuters Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas. “Il proseguimento di queste operazioni significa che Netanyahu punta a sbarazzarsi degli ostaggi, non a riportarli indietro”, ha affermato. Hamas aveva ripetutamente dichiarato che diversi ostaggi erano stati uccisi nei raid aerei israeliani. Israele, tuttavia, accusa il gruppo islamista di aver giustiziato alcuni ostaggi.