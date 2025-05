AgenPress. Un’impronta di Andrea Sempio è stata individuata vicino al corpo di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. E’ quanto rivela il Tg1 spiegando che è il contenuto nella perizia disposta dalla Procura di Pavia.

Per il delitto di Chiara Poggi fu condannato a 16 anni Alberto Stasi, in via definitiva e per questo l’unico colpevole finora accertato.