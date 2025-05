Un mese, quattro eventi, un’unica visione: la Fondazione OMRI protagonista della cultura istituzionale e civile

AgenPress. Con il convegno sul femminicidio tenutosi il 27 maggio a Grottaferrata, si è conclusa la quarta tappa di un ciclo di eventi promossi dalla Fondazione Insigniti OMRI nel mese di maggio 2025, segnando un mese straordinariamente denso di impegno culturale, educativo e istituzionale.

Il programma, iniziato l’8 maggio alla Prefettura di Bologna con un corso di formazione per sindaci dell’Emilia-Romagna sul cerimoniale istituzionale, si è sviluppato su scala nazionale ed europea, affrontando temi centrali per la convivenza democratica, la tutela dei giovani e la costruzione di una cultura del rispetto.Quattro eventi, una sola visione: istituzioni, sapere e responsabilità civica.

Su richiesta dell’ANCI Emilia-Romagna, si è tenuto un corso di formazione riservato ai sindaci sul tema del cerimoniale istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze simboliche e comunicative degli amministratori pubblici, fondamentali per rappresentare al meglio le istituzioni nei momenti ufficiali e nella vita pubblica.

In collaborazione con la Prefettura di Massa-Carrara, si è svolto il convegno “Prevenzione del gioco d’azzardo e lotta alla povertà educativa dei giovani”. Un’iniziativa di alto valore sociale e educativo, che ha visto la partecipazione di esperti nazionali, rappresentanti istituzionali e operatori scolastici, con l’obiettivo di contrastare le nuove forme di dipendenza tra le giovani generazioni.

In occasione della Giornata dell’Europa, la Fondazione ha guidato una delegazione di 40 insigniti OMRI provenienti da 17 province italiane in una missione istituzionale di alto profilo, che ha incluso incontri con il Parlamento Europeo, la NATO, il Servizio Europeo per l’Azione Esterna e l’Ambasciata d’Italia in Belgio.

L’evento centrale, svoltosi il 19 maggio presso l’Istituto Italiano di Cultura con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, ha celebrato “L’Europa, Mazzini e i simboli”, con un dialogo tra il presidente Francesco Tagliente, lo storico Pietro Finelli (Domus Mazziniana) e il consigliere della Corte dei Conti Paolo Peluffo, presidente del comitato scientifico della Fondazione.

Il convegno “Femminicidio: un impegno di cultura oltre il reato”, organizzato insieme alla Questura di Roma, alla Sapienza Università di Roma, al Comune di Grottaferrata e all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ha coinvolto oltre 200 studenti delle scuole superiori.

L’incontro ha rappresentato un forte momento educativo e preventivo, mettendo al centro il cambiamento culturale e la responsabilità condivisa tra scuola, famiglia e istituzioni. I vertici della Fondazione — Tagliente, Massucci, Giannini e Fiasco — hanno offerto una visione autorevole e integrata del fenomeno, coinvolgendo direttamente i giovani in un dialogo partecipato e toccante.

Quattro eventi in meno di trenta giorni, ciascuno con il proprio linguaggio, tema e pubblico, ma uniti dalla stessa visione educativa e istituzionale: promuovere la cultura della legalità, del rispetto e del merito attraverso l’alleanza tra saperi, istituzioni e cittadinanza attiva.

L’intensità e la qualità di queste iniziative mettono in luce la straordinaria capacità comunicativa e organizzativa della Fondazione Insigniti OMRI, che si conferma punto di riferimento per la promozione di valori costituzionali, il contrasto alle fragilità sociali e la formazione civica.

Il tutto si svolge in sedi istituzionali, con la partecipazione dei vertici delle amministrazioni pubbliche, del mondo accademico, della ricerca e delle scienze comportamentali, a testimonianza del prestigio e della credibilità che la Fondazione ha saputo guadagnarsi nel tempo.

In un tempo in cui la frammentazione sociale e l’indebolimento della fiducia nelle istituzioni rappresentano una sfida cruciale, la Fondazione OMRI si propone come spazio di coesione e cultura civica, capace di unire tradizione repubblicana, innovazione sociale e partecipazione giovanile.