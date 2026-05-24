Trump: “È stato in gran parte negoziato un accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica islamica dell’Iran”

AgenPress. “È stato in gran parte negoziato un accordo, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica islamica dell’Iran e i vari altri Paesi, come elencato”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.

Un potenziale accordo giungerebbe dopo un fragile cessate il fuoco di quasi due mesi tra le due nazioni e settimane di negoziati.

Trump ha scritto di aver avuto una “telefonata molto positiva” per discutere dell’accordo con i leader di Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, Giordania, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

Il ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar, ha elogiato “la leadership del presidente Trump e il suo impegno per il dialogo e la diplomazia” in seguito alla telefonata, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha affermato che il suo Paese è “pronto a fornire ogni tipo di supporto durante la fase di attuazione di un potenziale accordo con l’Iran”.

Trump ha aggiunto nel suo post di aver avuto una telefonata separata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che “è andata molto bene”.

“Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve”, ha scritto Trump. “Oltre a molti altri elementi dell’accordo, verrà aperto lo Stretto di Hormuz”.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ai giornalisti in India che sono stati compiuti “progressi significativi, sebbene non definitivi”.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha aggiunto che il suo Paese è “pronto ad assicurare al mondo” di non essere intenzionato a dotarsi di armi nucleari.

“Non cerchiamo disordini nella regione”, ha dichiarato aggiungendo: “In nessuna circostanza noi o il team negoziale scenderemo a compromessi sulla dignità e sull’orgoglio del Paese”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, verrà definito un periodo di negoziazione di 60 giorni per le discussioni sulla questione nucleare.