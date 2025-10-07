Premio Nobel per la Medicina a tre ricercatori: Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell dagli Stati Uniti e Shimon Sakaguchi dal Giappone

AgenPress. Il Premio Nobel per la Medicina di quest’anno va a tre ricercatori nel campo della tolleranza immunitaria. La vincitrice e gli altri due vincitori sono Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell dagli Stati Uniti e Shimon Sakaguchi dal Giappone.

Hanno dimostrato “come il sistema immunitario si mantenga in equilibrio”, secondo la dichiarazione del Comitato per il Nobel a Stoccolma lunedì, all’inizio della Settimana del Premio Nobel. Il premio è dotato di undici milioni di corone svedesi (un milione di euro).

Il lavoro del vincitore del premio e degli altri due vincitori ha contribuito in modo significativo a scoprire come il sistema immunitario sia in grado di rilevare e attaccare i patogeni nel modo più preciso possibile, senza reagire in modo eccessivo. In questo caso, il sistema immunitario si rivolta essenzialmente contro l’organismo, scatenando una malattia autoimmune come la sclerosi multipla o i reumatismi.

Thomas Perlmann, Segretario dell’Assemblea Nobel presso il Karolinska Institute, è stato l’unico dei tre vincitori a contattare Sakaguchi nel suo laboratorio prima dell’annuncio. Era “incredibilmente grato” e “devastato dalla notizia”. Ha chiesto ai due ricercatori statunitensi di richiamarlo in un secondo momento, ha detto Perlmann. Sakaguchi è poi comparso davanti alla stampa presso l’Università di Osaka. Pur immaginando di ricevere un premio se la ricerca si fosse rivelata utile nella pratica clinica, ha affermato: “Sono comunque sorpreso e onorato di ricevere un tale onore”.

Brunkow è nata nel 1961. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Princeton University negli Stati Uniti e lavora presso l’Institute for Systems Biology nella metropoli di Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Ramsdell è originario dell’Illinois e ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università della California, Los Angeles. È consulente scientifico presso Sonoma Biotherapeutics a San Francisco. Shimon Sakaguchi, 74 anni, giapponese, ha conseguito il dottorato di ricerca a Kyoto nel 1983. È professore all’Università di Osaka.

Per Wilfried Ellmeier, direttore dell’Istituto di Immunologia dell’Università di Medicina di Vienna, il premio, suddiviso in tre parti, è “più che meritato”. Era “giunto il momento”, ha sottolineato all’APA. La ricerca basata sui risultati ora premiati è un tema importante anche qui in Austria. Il 19° Congresso Internazionale di Immunologia (IUIS2025) si è svolto a Vienna proprio lo scorso agosto. Organizzarlo in Austria, con l’ormai Premio Nobel Sakaguchi tra i relatori principali, è stato “un grande onore” per la sede di ricerca.

Per impedire che le difese immunitarie dell’organismo attacchino i suoi stessi organi, è necessaria anche una “tolleranza immunitaria periferica”. Il punto di partenza per questa comprensione è stato il lavoro di Sakaguchi, ha spiegato Marie Wahren-Herlenius del Comitato per il Nobel. Aveva osservato che la rimozione del timo nei topi durante gli studi portava allo sviluppo di un sistema immunitario iperattivo. Al contrario, l’iniezione negli animali di determinate cellule immunitarie – in seguito chiamate “cellule T regolatrici” – contribuiva a tamponare queste reazioni.

Secondo Wahren-Herlenius, inizialmente, alla fine degli anni Novanta, c’erano “molti dubbi” sulla loro importanza negli ambienti professionali. Sakaguchi ebbe il coraggio di portare avanti le sue idee controcorrente rispetto alla corrente scientifica dominante presso l’Aichi Cancer Center Research Institute di Nagoya, in Giappone.

All’epoca, alcuni ricercatori erano convinti che la tolleranza immunitaria si sviluppasse solo quando le cellule immunitarie potenzialmente dannose, ovvero eccessivamente sintonizzate, presenti nel timo vengono eliminate attraverso un processo chiamato “tolleranza centrale”. Tuttavia, Sakaguchi ha rivelato che questo processo è significativamente più complesso.

Brunkow e Ramsdell dissiparono successivamente queste preoccupazioni. Verso la fine del millennio, studiarono le basi genetiche della sindrome del “topo squamoso”, una grave malattia autoimmune. I primi animali con questa disabilità nacquero negli anni ’40 nell’ambito del “Progetto Manhattan”, che mirava a sviluppare la prima bomba atomica. A quel tempo, i ricercatori statunitensi stavano studiando gli effetti delle radiazioni radioattive sugli esseri viventi e crearono topi con la caratteristica pelle squamosa e desquamata. Dopo lunghi test, Brunkow e Ramsdell scoprirono che i topi presentavano una mutazione in un gene che chiamarono “Foxp3”. In ulteriori studi, Brunkow e Ramsdell riuscirono a identificare il difetto genetico corrispondente negli esseri umani. In questo caso, la mutazione scatena la grave malattia autoimmune “IPEX”.

Intorno al 2003, fu di nuovo Sakaguchi a collegare l’importanza delle scoperte: dimostrò che il gene Foxp3 è fondamentale per lo sviluppo delle cellule T regolatrici da lui identificate nel 1995. Insieme, i tre nuovi premi Nobel avevano inaugurato “un campo completamente nuovo nell’ambito dell’immunologia”, secondo Wahren-Herlenius. Le scoperte dei vincitori avevano infatti “stimolato un’intera generazione di ricercatori a lavorare su queste cellule e su questi argomenti”, secondo Ellmeier.

Da allora, numerosi scienziati in tutto il mondo hanno lavorato su approcci per potenziare l’attività di queste cellule immunitarie, al fine di contrastare i diversi effetti negativi di un sistema immunitario iperattivo. L’altro approccio viene adottato nel cancro, dove l’obiettivo è spesso quello di potenziare il sistema immunitario, per così dire, riducendo l’attività delle cellule T regolatrici, in modo che possa combattere meglio i tumori. Diversi studi clinici con applicazioni, anche nella medicina dei trapianti, sono attualmente in corso, si dice, sulla base dei risultati dei premi Nobel per la medicina di quest’anno. Nel complesso, “le cellule T regolatrici hanno un grande potenziale terapeutico”, ha affermato anche Ellmeier.