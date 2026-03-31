Liberata la giornalista americana Shelly Kittleson: ferita in un incidente durante il rapimento

AgenPress. È stata liberata la giornalista americana Shelly Kittleson, la cui vicenda aveva destato forte preoccupazione negli ambienti internazionali dell’informazione. A darne notizia è l’emittente Al Arabiya, che cita fonti secondo cui la reporter sarebbe rimasta ferita durante un incidente avvenuto mentre si trovava sotto custodia.

Secondo quanto riferito, Kittleson sarebbe stata coinvolta nel ribaltamento del veicolo su cui viaggiava. L’impatto le avrebbe causato alcune ferite, rendendo necessario il trasferimento immediato in ospedale per ricevere cure mediche. Al momento non sono stati diffusi dettagli precisi sulle sue condizioni, ma le informazioni disponibili parlano di una situazione sotto controllo.

La liberazione della giornalista arriva dopo giorni di incertezza e apprensione, durante i quali organizzazioni per la libertà di stampa e osservatori internazionali avevano chiesto chiarimenti sulla sua sorte. La notizia del rilascio rappresenta quindi un importante sviluppo, anche se restano da chiarire le circostanze esatte della sua detenzione e dell’incidente.

Il caso riaccende l’attenzione sui rischi affrontati dai reporter impegnati in aree sensibili o contesti complessi, dove la sicurezza personale può essere messa seriamente a rischio. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore per fare piena luce sull’accaduto.