Israele e Hamas si scambiano accuse di violazioni del cessate il fuoco

AgenPress. Israele ha lanciato attacchi aerei sulla striscia di Gaza meridionale mentre le due parti si scambiavano accuse di gravi violazioni dell’accordo mediato dal presidente Donald Trump.

Israele ha affermato che Hamas ha commesso “una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco” con attacchi contro le sue forze nella zona di Rafah.

Hamas ha ribadito il suo impegno per la tregua e ha affermato di non essere a conoscenza di alcuno scontro. Un alto funzionario ha accusato Israele di lavorare per “inventare pretesti inconsistenti” per le proprie azioni.

Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato in una nota di aver avviato attacchi nei pressi di Rafah “per eliminare la minaccia” rappresentata dai militanti e “smantellare i tunnel e le strutture militari utilizzate per attività terroristiche”.

Israele ha affermato di agire “in conformità con l’accordo di cessate il fuoco”, accusando i militanti di aver lanciato un missile anticarro e sparato contro le truppe dell’IDF nella zona.

Entrambe le parti si sono accusate a vicenda di aver violato i termini dell’accordo.