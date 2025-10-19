Putin vuole il pieno controllo di Donetsk come chiave per qualsiasi accordo

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all’Ucraina di cedere il pieno controllo dell’oblast’ di Donetsk alla Russia come condizione per porre fine alla guerra durante una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Secondo il rapporto, Putin ha dichiarato di essere disposto a rinunciare a parti delle regioni di Zaporizhia e Kherson, entrambe parzialmente occupate dalle forze russe, in cambio del controllo completo su Donetsk .

Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno descritto la proposta come un “progresso”, mentre un alto diplomatico europeo ha avvertito che l’Ucraina probabilmente avrebbe visto la proposta sotto una luce molto diversa. “È come vendere loro la propria gamba in cambio di niente”, ha sottolineato il diplomatico.

Trump non ha risposto pubblicamente alla richiesta del Cremlino ma, dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, ha esortato entrambe le parti a “fermare le uccisioni e a raggiungere un accordo”.

Questo sviluppo segna un cambiamento rispetto alla precedente posizione di Putin ad aprile, quando respinse la proposta degli Stati Uniti di congelare le ostilità lungo le attuali linee del fronte e insistette invece sul fatto che qualsiasi accordo di pace dovesse garantire alla Russia il pieno controllo sulla Crimea e sulle quattro regioni parzialmente occupate: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson.

Si prevede che Putin e Trump proseguiranno le discussioni in occasione di un vertice programmato in Ungheria, che si terrà nelle prossime settimane.