AgenPress. Israele sta nuovamente consentendo l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dopo aver sospeso le consegne di aiuti. La leadership politica ha ordinato che gli aiuti umanitari possano raggiungere la Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom.

L’inviato speciale statunitense Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono sul posto, ha confermato un portavoce dell’ambasciata statunitense in Israele. I due mediatori dovrebbero incontrare i rappresentanti del governo israeliano e sollecitare l’avvio della seconda fase del piano di cessate il fuoco.

Nel fine settimana, Israele e il gruppo islamista radicale Hamas hanno segnalato violazioni del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, che gli Stati Uniti hanno contribuito a negoziare. Tuttavia, Trump ritiene che il cessate il fuoco sia ancora in vigore. “Sì, lo è”, ha dichiarato Trump domenica a bordo dell’aereo presidenziale in risposta alla domanda di un giornalista sulla continuazione del cessate il fuoco.

Prima delle dichiarazioni di Trump, Vance aveva affermato che ci sarebbero stati “regressi e battute d’arresto” nel cessate il fuoco. Aveva anche annunciato una visita di un membro del governo statunitense in Israele nei prossimi giorni. Inizialmente non aveva specificato chi sarebbe stata quella persona, ma aveva aggiunto: “Potrei essere io”.

Non è ancora chiaro quanti valichi saranno effettivamente riaperti per la consegna degli aiuti. Il valico di Rafah rimarrà chiuso per il momento, ha dichiarato lunedì un funzionario militare.

Domenica, fonti di sicurezza hanno riferito che le consegne di aiuti alla Striscia di Gaza erano state interrotte a causa della “palese violazione” degli accordi di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica islamista Hamas. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, le consegne di aiuti sono state ampliate come parte dell’accordo, con l’obiettivo di arrivare a 600 camion al giorno.

Secondo l’esercito israeliano, domenica i soldati nella Striscia di Gaza meridionale sono stati attaccati, anche con un lanciarazzi, uccidendo due soldati. Israele ha risposto lanciando i suoi attacchi aerei più pesanti dall’inizio del cessate il fuoco, il 10 ottobre. Secondo fonti ospedaliere, 44 palestinesi sono stati uccisi. Hamas ha negato le accuse e ha insistito sul fatto di non essere dietro gli attacchi.

Lunedì sono stati segnalati ulteriori incidenti. I media locali, citando un ospedale, hanno riferito di tre morti a causa dei bombardamenti israeliani nel quartiere di Tuffah, nella parte orientale di Gaza City. L’esercito israeliano ha riferito che in due casi, nel vicino quartiere di Shejaiya, i palestinesi sono entrati nel territorio controllato dai militari e si sono avvicinati ai soldati nelle prime ore del mattino. Nello specifico, hanno attraversato la “linea gialla”, oltre la quale l’esercito israeliano si era ritirato nell’ambito del cessate il fuoco concordato. I palestinesi rappresentavano una minaccia per i soldati, è stato inoltre riferito. I soldati hanno quindi aperto il fuoco contro le persone – l’esercito li ha definiti “terroristi” in entrambi i casi.

