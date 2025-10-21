Casa Bianca: non ci sarà nessun incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin

AgenPress. Il presidente Donald Trump non ha in programma di incontrare Vladimir Putin nel prossimo futuro, ha dichiarato oggi un funzionario della Casa Bianca ai media. Il funzionario ha anche affermato che non è previsto un incontro tra i ministri degli Esteri di Stati Uniti e Russia perché non ce n’è bisogno dopo il loro colloquio di lunedì.

“Il Segretario Rubio e il Ministro degli Esteri Lavrov hanno avuto una conversazione produttiva. Pertanto, non è necessario un ulteriore incontro di persona tra il Segretario e il Ministro degli Esteri, e non sono previsti incontri tra il Presidente Trump e il Presidente Putin nel prossimo futuro”.

La notizia è emersa dopo una conversazione telefonica di lunedì tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, Marco Rubio e Sergey Lavrov, che ha portato all’annullamento di un incontro di persona inizialmente previsto per questa settimana. Un portavoce del Cremlino ha dichiarato lunedì che la posizione della Russia sul cessate il fuoco non è cambiata.

Il presidente Donald Trump ha chiesto la cessazione dei combattimenti lungo l’attuale linea del fronte venerdì, dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sebbene, secondo alcune fonti, abbia cercato di convincere Zelensky a cedere il Donbass alla Russia durante l’incontro.