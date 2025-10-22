type here...

La Russia ha colpito un asilo. Zelensky: “Questi attacchi sono lo sputo in faccia della Russia a chiunque insista per una soluzione pacifica”

AgenPress. La Russia ha attaccato Kharkiv con dei droni, danneggiando un asilo, uccidendo una persona e ferendone altre sei. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha affermato che gli attacchi con i droni si sono verificati nel distretto di Kholodnohirskyi, nella parte occidentale della città, e che la persona uccisa era un uomo di 40 anni.

L’attacco è avvenuto in una zona densamente popolata e uno degli edifici ospitava un asilo privato. Fortunatamente i bambini sono stati prontamente evacuati in un rifugio.

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha dichiarato che i bambini si trovavano al riparo al momento dell’impatto del drone e non sono rimasti feriti. Al momento dell’attacco erano presenti  48 bambini.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco, affermando : “Non c’è alcuna giustificazione per un attacco con un drone su un asilo, né potrà mai essercene”.

“È chiaro che la Russia sta diventando sempre più sfacciata. Questi attacchi sono lo sputo in faccia della Russia a chiunque insista per una soluzione pacifica”, ha scritto Zelensky su X.

