I palestinesi accettano di affidare temporaneamente l’amministrazione della Striscia di Gaza a un comitato indipendente di esperti

AgenPress. Gruppi palestinesi, tra cui il gruppo islamista radicale Hamas, hanno concordato di affidare temporaneamente l’amministrazione della Striscia di Gaza a un comitato indipendente di esperti.

Secondo una dichiarazione congiunta rilasciata a seguito di un incontro al Cairo, un “comitato palestinese provvisorio composto da tecnocrati indipendenti” gestirà le attività quotidiane e i servizi di base nella Striscia di Gaza.

L’accordo è stato raggiunto dopo che Hamas e Israele hanno concordato un cessate il fuoco, in seguito al piano in 20 punti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la Striscia di Gaza. La dichiarazione è stata pubblicata anche sul sito web di Hamas.

Nel frattempo, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che l’attuale ambasciatore statunitense in Yemen, Steven Fagin, diventerà il direttore civile di un nuovo centro per l’attuazione del piano di pace in 20 punti del presidente Donald Trump nella Striscia di Gaza.

Il Centro di Coordinamento Civile-Militare ha anche lo scopo di supportare la distribuzione di aiuti umanitari all’enclave palestinese. Il centro, nel sud di Israele, è stato inaugurato questa settimana dal Comando Centrale degli Stati Uniti.