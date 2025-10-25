Forum Cooperazione Economica Asia-Pacifico. Trump incontrerà Xi Jinping. Vorrei che la Cina ci aiutasse con la Russia

AgenPress. Lo scopo principale del viaggio di Trump è incontrare il presidente cinese Xi Jinping. I colloqui, previsti per il 30 ottobre in Corea del Sud a margine del forum sulla Cooperazione Economica Asia-Pacifico, si concentreranno sulle tensioni commerciali tra le due potenze. Si tratterà del primo incontro tra i due leader da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.

“Vorrei che la Cina ci aiutasse con la Russia”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti

Interrogato dai giornalisti a bordo dell’Air Force One sulla possibilità di incontrare anche il leader della Corea del Nord Kim Jong Un, Trump ha risposto: “Mi piacerebbe, sa che andremo lì”. Ha aggiunto che la parte nordcoreana era stata informata della sua visita. Ha anche sottolineato i suoi buoni rapporti con Kim Jong Un, che aveva incontrato l’ultima volta nel 2019 durante il suo primo mandato. “Ho un ottimo rapporto con lui”, ha detto il presidente.

A Kuala Lumpur, il presidente degli Stati Uniti parteciperà al vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). A Tokyo, incontrerà il nuovo primo ministro giapponese, Sanae Takaichi, che ha prestato giuramento questa settimana.