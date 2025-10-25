type here...

Forum Cooperazione Economica Asia-Pacifico. Trump incontrerà Xi Jinping. Vorrei che la Cina ci aiutasse con la Russia

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Lo scopo principale del viaggio di Trump è incontrare il presidente cinese Xi Jinping. I colloqui, previsti per il 30 ottobre in Corea del Sud a margine del forum sulla Cooperazione Economica Asia-Pacifico, si concentreranno sulle tensioni commerciali tra le due potenze. Si tratterà del primo incontro tra i due leader da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.

“Vorrei che la Cina ci aiutasse con la Russia”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti

Interrogato dai giornalisti a bordo dell’Air Force One sulla possibilità di incontrare anche il leader della Corea del Nord Kim Jong Un, Trump ha risposto: “Mi piacerebbe, sa che andremo lì”. Ha aggiunto che la parte nordcoreana era stata informata della sua visita. Ha anche sottolineato i suoi buoni rapporti con Kim Jong Un, che aveva incontrato l’ultima volta nel 2019 durante il suo primo mandato. “Ho un ottimo rapporto con lui”, ha detto il presidente.

A Kuala Lumpur, il presidente degli Stati Uniti parteciperà al vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). A Tokyo, incontrerà il nuovo primo ministro giapponese, Sanae Takaichi, che ha prestato giuramento questa settimana.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits