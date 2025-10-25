Kamala Harris: “Trump è un tiranno. Potrei ricandidarmi alle prossime elezioni presidenziali”

AgenPress. In un’intervista rilasciata alla BBC Kamala Harris ha dichiarato che le sue pronipoti “certamente, nel corso della loro vita” vedranno una donna come Presidente degli Stati Uniti. Alla domanda se si candiderebbe per la carica, ha risposto che è “possibile”.

Kamala Harris ha aggiunto di non aver ancora preso una decisione in merito, ma ha sottolineato di vedere ancora il suo futuro in politica. “Non ho ancora finito. Tutta la mia carriera è stata al servizio dello Stato, e questo è nelle mie ossa“, ha detto.

Allo stesso tempo, ha ammesso che le sue previsioni sul “comportamento fascista e sul governo autoritario di Donald Trump si sono avverate”. “Ha detto che avrebbe fatto del Dipartimento di Giustizia la sua arma, ed è esattamente ciò che ha fatto”, ha osservato Harris.

“Guardate ad esempio, le agenzie federali che si accaniscono contro la satira politica… La sua pelle è così sottile che non è riuscito a sopportare le critiche per una battuta.

“Ci sono molti leader aziendali che hanno capitolato fin dal primo giorno della presidenza di Trump e che si stanno inginocchiando davanti a questo tiranno. Credo che molti lo facciano, tra le altre cose, perché vogliono essere vicini al potere, perché vogliono ottenere l’approvazione per le fusioni finanziarie o evitare le indagini”, ha affermato.

Alla domanda sulla sua sconfitta nella corsa alla Casa Bianca ha risposto che la sua campagna era iniziata così tardi che vincere era praticamente impossibile. Ha aggiunto di avere avuto troppo poco tempo per presentare le proprie proposte su questioni fondamentali come l’edilizia abitativa e l’assistenza all’infanzia.