Parigi. Arrestati due uomini in relazione al furto dei gioielli dal Museo del Louvre

AgenPress. Due uomini sono stati arrestati in relazione al furto dei gioielli rubati al Museo del Louvre di Parigi.

Uno degli uomini è stato arrestato mentre “si preparava a lasciare il Paese” dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, ha dichiarato in una nota il procuratore di Parigi.

Gli investigatori stanno ancora lavorando “per recuperare i gioielli rubati e localizzare tutti i colpevoli”. “È troppo presto per fornire ulteriori dettagli. Rilascerò ulteriori informazioni al termine di questo periodo di custodia cautelare” – ha aggiunto- .

Il Procuratore di Parigi che sta conducendo l’indagine ha condannato le fughe di notizie apparse sui media francesi, affermando che “la divulgazione frettolosa di queste informazioni potrebbe ostacolare i progressi.

Gli investigatori hanno espresso il timore che i ladri possano fondere e frantumare i reperti per poi rivenderli. “I malfattori che hanno rubato queste gemme non guadagneranno 88 milioni di euro se hanno avuto la pessima idea di smontare questi gioielli”, ha dichiarato il Procuratore in un’intervista all’emittente RTL. “Forse possiamo sperare che ci riflettano e non distruggano questi gioielli”.