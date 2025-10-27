type here...

Dieci persone a processo per cyberbullismo contro Brigitte Macron

AgenPress.  Otto uomini e due donne di età compresa tra i 41 e i 60 anni compariranno davanti al Tribunale penale di Parigi con l’accusa di molestie informatiche sessiste e transfobiche nei confronti di Brigitte Macron.

Il processo fa seguito a una denuncia presentata dalla first lady il 27 agosto 2024. Gli imputati sono accusati di aver usato un linguaggio offensivo e di aver diffuso sui social network voci sul genere e sulla sessualità della moglie del presidente della Repubblica.

Secondo la Procura di Parigi, alcuni degli imputati hanno paragonato la differenza di età di 24 anni tra i coniugi Macron alla pedofilia.

Gli imputati, che comprendono insegnanti, informatici e persino politici, rischiano fino a tre anni di carcere e una multa di 45 mila euro.

