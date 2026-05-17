Il Presidente Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti a Modena e Bologna

La visita congiunta delle più alte cariche dello Stato ha rappresentato un segnale di vicinanza istituzionale e di solidarietà verso le vittime, le loro famiglie e l’intera comunità modenese, ancora sotto shock per quanto accaduto. Mattarella e Meloni hanno incontrato i pazienti ricoverati, i familiari e il personale sanitario impegnato nelle cure dei feriti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo fermato dopo l’attacco avrebbe lanciato la propria auto a forte velocità lungo via Emilia, investendo diversi pedoni prima di schiantarsi contro una vetrina. Successivamente avrebbe tentato la fuga, ferendo anche un passante intervenuto per bloccarlo. La Procura di Modena procede con le accuse di strage e lesioni aggravate, mentre al momento non viene contestata la matrice terroristica.

Il Capo dello Stato, durante l’incontro con i medici dell’ospedale di Baggiovara, ha voluto ringraziare il personale sanitario per il lavoro svolto “in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente”, sottolineando il valore quotidiano dell’impegno di medici e infermieri.

La premier Meloni ha inoltre modificato la propria agenda istituzionale, annullando la prevista visita ufficiale a Cipro per poter raggiungere l’Emilia-Romagna insieme al Presidente della Repubblica.

Nel frattempo, la città di Modena si prepara a un presidio pubblico in piazza Grande, promosso dal sindaco Massimo Mezzetti, per manifestare vicinanza ai feriti e ribadire un messaggio di unità contro odio e violenza.