Il Presidente Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti a Modena e Bologna

AgenPress. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono recati oggi all’Ospedale Civile di Baggiovara e successivamente all’Ospedale Maggiore di Bologna per far visita ai feriti del drammatico episodio avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Modena, dove un uomo alla guida di un’auto ha travolto numerosi passanti, provocando otto feriti, quattro dei quali in gravi condizioni.
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