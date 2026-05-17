Modena. Schlein: “Dalle prime informazioni pare un atto volontario di violenza inaudita”

AgenPress. Da Modena giungono notizie drammatiche, la nostra piena e totale vicinanza va alle persone ferite, alcune in condizioni molto gravi, e alle loro famiglie. Cosi come siamo vicini a tutta la comunità modenese e grati ai soccorritori e al personale sanitario per il delicato lavoro di queste ore.

Gratitudine che esprimiamo, inoltre, alle forze dell’ordine e a quei cittadini che coraggiosamente hanno inseguito e fermato il responsabile di quello che dalle prime informazioni pare un atto volontario di violenza inaudita.

E’ quanto dichiara, in una nota, il segretario del PD, Elly Schlein.