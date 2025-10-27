Viktor Orbán: “L’Unione europea non conta nulla”

AgenPress. “L’Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia”. Dichiarazioni del presidente ungherese Viktor Orbán durante la sua visita a Roma, dove ha incontrato Leone XIV e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L’Europa è totalmente fuori dai giochi”, ha affermato Orbán. “Presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio”. “Cercheremo di trovare una via d’uscita, soprattutto per l’Ungheria”.