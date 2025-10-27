type here...

Viktor Orbán: “L’Unione europea non conta nulla”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “L’Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia”. Dichiarazioni del  presidente ungherese Viktor Orbán durante la sua visita a Roma, dove ha incontrato Leone XIV e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L’Europa è totalmente fuori dai giochi”, ha affermato Orbán. “Presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio”. “Cercheremo di trovare una via d’uscita, soprattutto per l’Ungheria”.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits