type here...

Benjamin Netanyahu ordina immediati attacchi su Gaza

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito  di lanciare “potenti” attacchi aerei su Gaza, mettendo a repentaglio il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

“A seguito delle consultazioni sulla sicurezza, il Primo Ministro Netanyahu ha dato istruzioni ai vertici militari di effettuare immediatamente attacchi massicci nella Striscia di Gaza”.

In precedenza, Netanyahu aveva affermato che i resti di un ostaggio restituito da Hamas durante la notte erano parti del corpo di un altro ostaggio recuperato a Gaza dalle truppe israeliane quasi due anni fa.

In base alla tregua, Hamas dovrebbe restituire il prima possibile tutti i resti degli ostaggi israeliani.

Le istruzioni di Netanyahu giungono solo poche settimane dopo che Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco. L’accordo ha visto lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, alimentando grandi speranze sulla fine dei combattimenti tra le due parti.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits