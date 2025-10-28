Benjamin Netanyahu ordina immediati attacchi su Gaza

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di lanciare “potenti” attacchi aerei su Gaza, mettendo a repentaglio il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

“A seguito delle consultazioni sulla sicurezza, il Primo Ministro Netanyahu ha dato istruzioni ai vertici militari di effettuare immediatamente attacchi massicci nella Striscia di Gaza”.

In precedenza, Netanyahu aveva affermato che i resti di un ostaggio restituito da Hamas durante la notte erano parti del corpo di un altro ostaggio recuperato a Gaza dalle truppe israeliane quasi due anni fa.

In base alla tregua, Hamas dovrebbe restituire il prima possibile tutti i resti degli ostaggi israeliani.

Le istruzioni di Netanyahu giungono solo poche settimane dopo che Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco. L’accordo ha visto lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, alimentando grandi speranze sulla fine dei combattimenti tra le due parti.