Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Salvini: “Non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora”

AgenPress. La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico.
In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall’Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da Sud a Nord.
Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti.
E’ quanto dichiara Matteo Salvini, dopo il no della Corte dei Conti, al visto di legitimità sul Ponte dello Stretto.
