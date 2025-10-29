Putin è “ancora più determinato” a continuare la guerra in Ucraina

Vladimir Putin è più determinato che mai a continuare la guerra in Ucraina e ad acquisire un vantaggio sul campo di battaglia

Un’analisi dell’intelligence americana fornita ai membri del Congresso ha rilevato che la Russia non sia disposta a scendere a compromessi sull’Ucraina.

AgenPress. Una recente valutazione dell’intelligence statunitense ha avvertito che il presidente russo Vladimir Putin è più determinato che mai a portare avanti la guerra in Ucraina e a prevalere sul campo di battaglia.

L’analisi, comunicata ai membri del Congresso, ha indicato che le agenzie non vedono alcun segno che la Russia sia pronta a scendere a compromessi sull’Ucraina, mentre il presidente Donald Trump cerca di mediare i colloqui di pace.

Secondo altre fonti la valutazione è coerente con il modo in cui le agenzie di intelligence statunitensi e occidentali hanno valutato la posizione del regime russo da febbraio 2022, quando Putin ordinò l’invasione dell’Ucraina ed ora è più radicato che mai nel portare avanti questo progetto.

Stando a quanto emerso dalla valutazione dell’intelligence, di fronte alle ingenti perdite di truppe russe e alle difficoltà economiche in patria, Putin è determinato ad “ampliare” la presenza del suo Paese in Ucraina per giustificare il costo umano e finanziario.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare la recente valutazione dell’intelligence e ha fatto riferimento ai commenti pubblici di Trump sugli sforzi per raggiungere un accordo di pace.