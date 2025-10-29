Raid antidroga: uccise oltre 132 persone nelle favelas di Rio de Janeiro

AgenPress. L’operazione di polizia più letale nella storia del Brasile ha causato la morte di almeno 132 persone, hanno dichiarato le autorità, dopo che gli abitanti di Rio de Janeiro hanno ammucchiato in strada decine di cadaveri raccolti durante la notte.

I raid avevano come obiettivo una grande banda di narcotrafficanti, ha affermato il governo statale. Secondo quanto riferito dai cittadini che si sono recati sul posto, gli abitanti di Penha, alla ricerca dei parenti scomparsi, hanno raccolto molti dei corpi in una zona boscosa dietro il loro quartiere, dove i corpi giacevano uno accanto all’altro in mezzo alla strada.

Il governatore Castro ha dichiarato di essere certo che le vittime dell’operazione fossero criminali, poiché la maggior parte delle sparatorie è avvenuta in una zona boscosa. “Non credo che nessuno avrebbe camminato nei boschi durante i combattimenti”, ha detto ai giornalisti. “Le vere vittime sono state solo gli agenti di polizia”, ​​ha aggiunto.

Il governo dello stato di Rio ha dichiarato che l’operazione è stata la più grande finora condotta contro la gang Comando Vermelho, che controlla il traffico di droga in diverse favelas. L’operazione ha coinvolto 2.500 agenti delle forze dell’ordine.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva è “scioccato” dal bilancio delle vittime dell’operazione di polizia a Rio de Janeiro, ha dichiarato oggi il ministro della Giustizia del Paese. “Il presidente è scioccato dal numero di morti e sorpreso dal fatto che un’operazione di tale portata sia stata condotta all’insaputa del governo federale”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso “profonda preoccupazione” per il bilancio dell’operazione di polizia sull‘elevato numero di vittime. Sottolinea che l’uso della forza nelle operazioni di polizia deve essere conforme alle norme e al diritto internazionale sui diritti umani e invita le autorità a condurre un’indagine il prima possibile”.