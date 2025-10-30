Trump: “Ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver dato istruzioni al Dipartimento della Difesa di iniziare “immediatamente” a testare armi nucleari “su base di parità” con le altre nazioni.

“A causa dei programmi di test di altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”, ha dichiarato Trump su Truth Social poco prima del suo attesissimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud. “Questo processo inizierà immediatamente”.

Trump, che ultimamente ha inasprito la sua retorica sulle capacità militari degli Stati Uniti, ha affermato che la decisione di riprendere i test è stata presa per raggiungere la parità con Mosca e Pechino.

“Gli Stati Uniti hanno più armi nucleari di qualsiasi altro Paese”, ha affermato nel suo post sui social media, aggiungendo poi che “la Russia è seconda e la Cina è terza, ma saranno in parità entro 5 anni”.

La Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari indica la Russia come il Paese con il maggior numero di armi nucleari confermate: 5.449 contro le 5.277 degli Stati Uniti. Insieme, Stati Uniti e Russia possiedono circa il 90% di tutte le armi nucleari.

Mercoledì la Russia ha annunciato il test di una nuova arma subacquea a lungo raggio a propulsione nucleare e di recente ha testato un missile con capacità nucleare.