I tre corpi consegnati da Hamas non appartengono a nessuno degli ostaggi rapiti

AgenPress. I tre corpi consegnati venerdì sera da Hamas a Israele tramite la mediazione della Croce Rossa non appartengono a nessuno degli ostaggi rapiti dall’organizzazione palestinese durante l’attacco del 7 ottobre 2023, ha dichiarato oggi all’AFP un portavoce dell’esercito israeliano.

Una fonte militare aveva già fatto notare ieri sera, al momento della consegna delle salme, di non credere che si trattasse dei resti di ostaggi.

In base all’accordo di cessate il fuoco, il 13 ottobre Hamas ha rilasciato i 20 ostaggi ancora vivi che teneva nella Striscia di Gaza. Avrebbe dovuto anche consegnare i resti di 28 ostaggi morti, ma finora ha restituito 17 corpi, adducendo difficoltà nel ritrovarli sotto le macerie degli edifici rasi al suolo dagli attacchi israeliani all’enclave palestinese.

I ritardi hanno irritato il governo israeliano, che accusa Hamas di violare i termini dell’accordo di cessate il fuoco.

