Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, è morto poco dopo essere stato travolto da un’auto pirata mentre era in bicicletta

AgenPress. Un destino atroce ha colpito la famiglia della celebre cantante Laura Pausini: suo zio, Ettore Pausini, 78 anni, è morto poco dopo essere stato travolto da un’auto pirata mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 2 novembre 2025 nel tratto di via degli Stradelli Guelfi, sulla periferia est di Bologna, nel territorio tra Castenaso e San Lazzaro di Savena.

Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini stava pedalando sulla sua bicicletta lungo un percorso che gli era abituale, quando è stato colpito da un’automobile che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la bicicletta è stata scaraventata via e l’uomo ha riportato ferite gravissime. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il 78enne è deceduto sul posto.
A renderlo ancora più grave, il fatto che l’automobilista non si sia fermato a prestare soccorso: si tratta dunque di un classico caso di “pirata della strada” che ha investito e fugge.
Le indagini sono state subito attivate dalle forze dell’ordine: è stata segnalata la presenza di una possibile vettura coinvolta — una Opel Astra di vecchio modello, di colore chiaro — abbandonata in zona pochi chilometri dopo l’impatto. Le telecamere della zona e dei privati vengono passate al setaccio per identificare il responsabile.

 

 

