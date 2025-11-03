Parigi. Furto al Louvre. I colpevoli sono piccoli criminali

AgenPress. Due settimane dopo il furto dei gioielli della corona al Louvre di Parigi, gli investigatori francesi hanno diffuso i primi risultati delle indagini sui presunti autori. I sospettati arrestati finora sono piccoli criminali e non membri di una banda altamente professionale, ha dichiarato il procuratore di Parigi Laure Beccuau . Le menti dietro la spettacolare effrazione sono ancora ricercate.

Finora, quattro sospettati, di età compresa tra 34 e 39 anni, sono stati posti in custodia cautelare, tra cui una donna accusata di complicità.

Gli investigatori ritengono che i tre uomini arrestati facciano parte della squadra di quattro ladri che, il 19 ottobre, ha utilizzato un montacarichi per accedere attraverso una finestra al primo piano del famoso museo nel centro di Parigi e rubare parti dei gioielli della corona francese. Il quarto ladro è ancora in libertà.

Secondo il procuratore capo, due degli arrestati hanno confessato parzialmente. Il terzo sospettato e il suo partner hanno negato qualsiasi coinvolgimento nel crimine.

La coppia è stata arrestata dopo che il loro DNA è stato trovato nella cabina del montacarichi utilizzato per l’irruzione. Secondo Beccuau, gli altri due individui arrestati hanno lasciato tracce di DNA su uno scooter utilizzato per la fuga, su una delle vetrine scassinate al Louvre e su oggetti lasciati nel museo.

La donna coinvolta nel furto era in lacrime quando è comparsa sabato davanti a un tribunale della capitale francese, ed è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti. È accusata di favoreggiamento del furto e di costituzione di un’organizzazione criminale. In tribunale, la 38enne ha dichiarato di temere per i suoi figli e per se stessa.

“Ci sono quattro ladri, almeno uno dei quali non è stato ancora trovato”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Laurent Nuñez al quotidiano “Le Parisien”. Ha aggiunto che la ricerca della mente o delle menti dietro la spettacolare effrazione continua.

Non c’è ancora traccia dei gioielli rubati durante il furto, il cui valore stimato è di circa 88 milioni di euro e il cui valore storico è inestimabile.

Il Ministro degli Interni Nuñez ha affermato che i gioielli potrebbero essere già stati portati all’estero, ma è fiducioso che possano essere recuperati. Secondo il procuratore Beccuau, gli investigatori si stanno concentrando sul mercato nero, dove i preziosi gioielli potrebbero essere messi in vendita. Beccuau non ha escluso la possibilità che i gioielli possano essere utilizzati come “baratto” all’interno degli ambienti della criminalità organizzata.