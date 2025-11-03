Peskov: “La Russia sta osservando attentamente le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela”

AgenPress. Mosca sta monitorando attentamente gli sviluppi in Venezuela, in seguito alle notizie secondo cui il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe richiesto “l’intervento” di Vladimir Putin.

“Stiamo monitorando molto attentamente quanto sta accadendo in Venezuela”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che Mosca sta mantenendo i contatti con Caracas, poiché i due paesi sono vincolati da vari obblighi derivanti da trattati.

“Certo, vogliamo che tutto rimanga pacifico e che non sorgano nuovi conflitti nella regione. Il mondo è già pieno di conflitti. Non ce ne bisogno di altri”, ha aggiunto, commentando le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

Washington ha effettuato più di una dozzina di attacchi contro quelle che ha definito navi dedite al narcotraffico in partenza dalle acque territoriali venezuelane, uccidendo almeno 61 persone da settembre. Gli Stati Uniti non hanno fornito pubblicamente prove a sostegno delle loro affermazioni sul narcotraffico, mentre Maduro ha respinto le accuse.