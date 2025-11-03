type here...

Peskov: “La Russia sta osservando attentamente le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Mosca sta monitorando attentamente gli sviluppi in Venezuela, in seguito alle notizie secondo cui il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe richiesto “l’intervento” di Vladimir Putin.

“Stiamo monitorando molto attentamente quanto sta accadendo in Venezuela”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che Mosca sta mantenendo i contatti con Caracas, poiché i due paesi sono vincolati da vari obblighi derivanti da trattati.

“Certo, vogliamo che tutto rimanga pacifico e che non sorgano nuovi conflitti nella regione. Il mondo è già pieno di conflitti. Non ce ne bisogno di altri”, ha aggiunto, commentando le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

Washington ha effettuato più di una dozzina di attacchi contro quelle che ha definito navi dedite al narcotraffico in partenza dalle acque territoriali venezuelane, uccidendo almeno 61 persone da settembre. Gli Stati Uniti non hanno fornito pubblicamente prove a sostegno delle loro affermazioni sul narcotraffico, mentre Maduro ha respinto le accuse.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits