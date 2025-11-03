type here...

Roma. Crolla una parte della Torre dei Conti

AgenPress. Una parte della Torre dei Conti, il noto monumento medievale situato nel centro di Roma, è parzialmente crollata durante i lavori di restauro.
Il cedimento è avvenuto mentre la Torre era sottoposta a un intervento di consolidamento e riqualificazione.Nel corso dell’operazione di soccorso, si è verificato un secondo crollo interno alla struttura.

Un operaio è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Un altro lavoratore è rimasto intrappolato sotto le macerie e le operazioni di salvataggio sono state complicate dalla possibilità di ulteriori cedimenti. Altri due operai hanno riportato ferite lievi. L’area immediatamente circostante è stata evacuata e transennata per ragioni di sicurezza.

La Torre dei Conti è un monumento medievale importante:  fu eretta agli inizi del XIII secolo su incarico di Papa Innocenzo III per la famiglia Conti. Originariamente l’altezza della torre raggiungeva circa 50-60 metri; a seguito di vari terremoti, tra cui quello del 1349, e due crolli nel XVII secolo, la struttura venne ridotta. Prima del crollo, la torre era in fase di restauro da parte del Comune di Roma e della Sovrintendenza, nell’ambito — tra l’altro — del progetto di valorizzazione dell’area dei Fori Imperiali.

Il crollo è avvenuto durante la fase in cui erano in corso lavori strutturali di consolidamento. È in corso un’indagine per stabilire le responsabilità, le cause esatte del cedimento e verificare possibili negligenze o problemi tecnici.
Il fatto che ci sia stato un secondo cedimento durante l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori evidenzia la gravità dello stato della struttura.

Le autorità — tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli — si sono recate sul posto per valutare la situazione e coordinare gli interventi.

Verranno effettuati accertamenti strutturali approfonditi sull’intera Torre e sull’area circostante per valutare eventuali rischi di ulteriori cedimenti. Potrebbe aprirsi un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legali e tecnico-amministrative.

 

 

