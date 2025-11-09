Meloni: “Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. Con la destra al Governo, non vedranno mai la luce”

AgenPress. In un post online pubblicato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto riferimento alla richiesta di gran parte dell’opposizione italiana di dare il “via libera” a una tassa speciale sui grandi patrimoni.

“Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce. – ha scritto Giorgia Meloni -.

Il segretario del Partito Democratico Elly Schelin aveva dichiarato che il suo partito «è favorevole ad una tassa, a livello europeo, per i ricchi». Nicola Fratoianni, dal canto suo, aveva risposto alla Meloni che «non è affatto rassicurante che con la destra al governo sia aumentato il numero dei cittadini in povertà e sia aumentato il numero degli italiani che non vanno dal medico per le cure necessarie».

Maurizio Landini, segretario della Cgil ha proposto una tassazione speciale sui grandi patrimoni superiori ai 2 miliardi di euro “con un’aliquota di circa l’1%, in modo da mettere al sicuro circa 26 miliardi di euro, con cui sostenere sanità, istruzione e lavoro”.

L’ex presidente del Consiglio e attuale leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, invece, ritiene che «tassare eccessivamente i grandi patrimoni non fornirà le risorse necessarie per risolvere i grandi problemi dell’Italia».