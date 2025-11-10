La Corte d’Appello di Parigi ha concesso la libertà vigilata all’ex presidente della Francia Sarkozy

AgenPress. La Corte d’Appello di Parigi ha deciso oggi di rilasciare l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, in carcere da 20 giorni dopo la sua condanna per il finanziamento libico della sua campagna elettorale presidenziale del 2007.

La Corte d’Appello ha annunciato che, dopo il suo rilascio, Nicolas Sarkozy sarà sottoposto a sorveglianza giudiziaria, specificando che sarà soggetto a diverse restrizioni, come il divieto di lasciare il Paese e il divieto di incontrare altri imputati e testimoni legati al caso di finanziamento della sua campagna elettorale del 2007. Ha inoltre deciso di vietare d’ora in poi qualsiasi incontro tra Nicolas Sarkozy e il ministro della Giustizia francese Gérald Darmanin, che ha fatto visita all’ex presidente in carcere durante la sua detenzione.

L’ex presidente francese ha dichiarato che la sua permanenza in carcere è stata “molto dura”, “debilitante” e un vero e proprio “incubo”. Inoltre ha aggiunto che non si aspettava di vivere l’esperienza del carcere a 70 anni e che desidera rendere omaggio al personale penitenziario che “ha reso sopportabile questo suo incubo”.