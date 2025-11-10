Trump minaccia la BBC con una causa da 1 miliardo di dollari

AgenPress. Donald Trump ha minacciato la BBC di intentare una causa per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 1 miliardo di dollari per quella che il presidente degli Stati Uniti ha definito una modifica fuorviante di uno dei suoi discorsi.
La BBC News ha annunciato oggi di aver ricevuto una lettera dal presidente Trump che minaccia azioni legali per il montaggio di un documentario trasmesso una settimana prima delle elezioni presidenziali statunitensi.
Il direttore generale Tim Davey e la responsabile delle notizie dell’emittente pubblica britannica Deborah Turnes hanno annunciato le loro dimissioni domenica sera in seguito alla controversa modifica.