Panama: sequestrate 12 tonnellate di cocaina per un valore stimato di oltre 200 milioni di dollari

AgenPress. Le autorità panamensi hanno dichiarato di aver sequestrato 12 tonnellate di cocaina, (11.562 confezioni) per un valore stimato di 200 milioni di dollari. Una quantità record nella storia del Paese, in un’operazione condotta nell’Oceano Pacifico.

Il procuratore ha annunciato che l’operazione è stata condotta lunedì su una nave partita dalla Colombia diretta negli Stati Uniti. Dieci membri dell’equipaggio sono stati arrestati, tra cui cittadini venezuelani, ecuadoriani e nicaraguensi. Si tratta del sequestro più grande dal 2007, quando furono sequestrate 19 tonnellate di cocaina nelle acque panamensi del Pacifico

Panama è un centro nevralgico del traffico di cocaina proveniente dal Sud America, principalmente dalla vicina Colombia, destinata agli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi, diversi paesi latinoamericani hanno cercato di mettere in risalto i loro sforzi per combattere i cartelli, in un momento in cui gli Stati Uniti hanno schierato la forza militare nella regione con l’obiettivo dichiarato di combattere il narcotraffico.

Dall’inizio di settembre, le forze statunitensi hanno effettuato attacchi aerei nei Caraibi e nel Pacifico contro navi presumibilmente appartenenti a trafficanti di droga. Ad oggi, Washington ha rivendicato la responsabilità di 20 attacchi che hanno ucciso 76 persone.

Il Venezuela accusa gli Stati Uniti di usare la lotta contro i cartelli della droga come pretesto per portare a termine un’operazione volta a rovesciare il presidente Nicolas Maduro e appropriarsi delle riserve petrolifere del Paese.